مزيد من الغارات الإسرائيلية تستهدف مناطق متعددة في جنوب لبنان وشرقه

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، مزيدا من الغارات استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان.

واستهدفت غارتان إسرائيليتان بعد ظهر اليوم؛ سهل بلدة حربتا ورسم الحدث في البقاع شرق لبنان.

واستهدفت غارة للاحتلال بعد ظهر اليوم؛ مبنى في بلدة الغازية ومبنى آخر في بلدة رومين في جنوب لبنان.

واستهدفت الغارات بعد ظهر اليوم منزلا في منطقة، وطي عبا ومنزلا في بلدة الرمادية في جنوب لبنان، والشارع العام في بلدة البازورية وأطراف بلدة شمع في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدات الغازية والبيسارية و عدلون والزرارية وارزي والخرايب وتفاحتا والصرفند والسكسكية والنجارية وانصارية والبابلية وكوثرية السياد وبلدتي زبدين وعيتا الشعب وأطراف بلدتي العدوسية وقناريت في جنوب لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية ظهر اليوم غارة جوية استهدفت حي السرايا القديم في مدينة النبطية في جنوب لبنان، كما تعرض مبنى في محيط المدرسة الانجيلية في مدينة النبطية الجنوبية لغارة مما أدى إلى تدميره، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات متزامنة ظهر اليوم، استهدفت بلدتي عدوس، وشمسطار وأطراف بلدة بوداي في البقاع شرق لبنان.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة عنيفة بعد ظهر اليوم على بلدة النبي ايلا في البقاع الأوسط شرق لبنان.

واستهدفت غارة إسرائيلية محلة التيلة في بلدة طاريا في البقاع شرق لبنان. واستهدفت غارة إسرائيلية بعد ظهر اليوم مبنى في عند مثلث بئر القنديل في منطقة النبطية في جنوب لبنان، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدتي مليخ وصريفا، وجبل الريحان وأطراف بلدتي معروب، والشهابية في جنوب لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم جدار الصوت على دفعتين فوق العاصمة بيروت وضواحيها، وفوق منطقة صيدا وجزين في جنوب لبنان ومنطقة إقليم الخروب في جبل لبنان، والبقاع الأوسط شرق لبنان.