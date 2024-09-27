أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية لوحدة السودان ومؤسساته الوطنية

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة(79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام بأن أبو الغيط أكد خلال اللقاء موقف الجامعة العربية الثابت تجاه السودان والقائم على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وصون كل مؤسساته الوطنية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام ناقش مع الرئيس البرهان تطورات الوضع على الأرض، حيث أعرب الفريق البرهان عن تقديره لجهود الأمين العام ومواقف الجامعة العربية الداعمة للدولة السودانية ومؤسستها الوطنية بهدف إرساء السلام والاستقرار في السودان.

وأكد أبو الغيط جاهزية الجامعة العربية الكاملة لبذل أية مساعي حميدة تطلب منها لدعم السلام والاستقرار في السودان.