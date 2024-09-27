«اللقب التاسع» يبشر الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والإفريقية إلى ملعب المملكة أرينا في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، حيث مباراة السوبر الإفريقي، والتي تجمع بين الأهلي والزمالك، في قمة كبيرة بين الغريمين التقليديين.

الأهلي يدخل مباراة اليوم، بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الزمالك على السوبر بصفته بطلا لبطولة الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي.

وتأتي هذه المباراة بين قطبي الكرة المصرية في بطولة السوبر الإفريقي للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريق، بعد اللقاء الذي جمع بين الفريقين في السوبر الإفريقي يناير 1994 بجنوب إفريقيا، وفاز وقتها الزمالك بهدف أيمن منصور.

وتحمل مباراة الليلة حسابات خاصة بين الفريقين، إضافة لكونها مباراة بطولة، حيث تمثل صراع خاص بين قطبي الكرة المصرية، في ديربي القاهرة الممتد منذ ما يزيد عن 107 أعوام كاملة.

ويبحث الأهلي عن اللقب رقم 9 له في بطولة السوبر الإفريقي، حيث يحمل الأهلي اللقب 8 مرات آخرها في ديسمبر2021 بينما حقق الزمالك اللقب 4 مرات آخرها عام 2020.

ويملك الأهلي مفارقة تاريخية مميزة أمام الزمالك، حيث حقق اللقب التاسع في بطولاته المختلفة الماضية على حساب الزمالك.

وحقق الأهلي اللقب التاسع في بطولة كأس مصر في نسخة 1942 بالفوز على الزمالك 3-0 في المباراة النهائية.

كما حقق الأهلي اللقب التاسع في بطولة الدوري المصري الممتاز متفوقًا على الزمالك في موسم 1958-59، حيث احتل الأهلي الصدارة في هذا الموسم برصيد 31 فيما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 23.

وحقق الأهلي اللقب التاسع من بطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك كذلك، في نسخة 2015، بعد الفوز 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

وأخيرًا حقق الأهلي اللقب التاسع من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام الزمالك أيضًا، في نسخة 2020، بعد الفوز في نهائي القرن 2-1.