فصائل عراقية: قصفنا إسرائيل بصاروخ كروز وطائرات درونز

أعلنت فصائل عراقية، فجر اليوم الجمعة، قصف أهدافا إسرائيلية بصاروخ كروز وطائرات بدون طيار "درونز" ، إسنادا للمقاومة في فلسطين ولبنان.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها قصفت بالطيران المسيّر هدفا في الجولان السوري المحتل، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأوضحت في بيان أن ذلك يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وزادت وتيرة هجمات الفصائل العراقية على إسرائيل في الأيام الأخيرة في ضوء التصعيد الإسرائيلي على جبهة لبنان، حيث تشن تل أبيب أعنف وأوسع هجوم منذ بدء المواجهات مع حزب الله اللبناني قبل نحو عام.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت فجر الأربعاء أنها هاجمت ما وصفته بالهدف الحيوي شمال فلسطين المحتلة بصاروخ "الأرقب"، وقبل ذلك أعلنت مهاجمة هدف آخر قرب غور الأردن بالطيران المسيّر.

وفي وقت لاحق، قالت إنها هاجمت هدفا حيويا للاحتلال "في الأراضي المحتلة بواسطة صاروخ من طراز كروز مطور".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق طائرة درون دخلت الأجواء من جهة الشرق وسقطت في منطقة وادي عربة في الجنوب.

وتضمّ "المقاومة الإسلامية في العراق" فصائل أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدفة بعقوبات أمريكية.

ومنذ أبريل الماضي، أكّدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، قائلة إنها اعترضت المسيّرات خارج مجالها الجوي.