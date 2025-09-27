تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام تقديم سلسلة وهابيات خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجى وذلك فى التاسعة مساء الأحد 28 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية والذى يأتى ضمن فعاليات وزارة الثقافة لصون التراث.

يتضمن البرنامج مختارات من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها اه لو تعرف، القريب منك، أسأل دموع عنيه، من قد ايه كنا هنا، لا مش أنا اللى ابكى، على بالى يا ناسينى، يا مسافر وحدك، ع اليادى، مرسال الهوى، فى يوم وليلة، انت عمرى .. أداء آية عبد الله، أشرف وليد، أحمد عادل، آيات فاروق.



الجدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى فى إطار دور وزارة الثقافة والأوبرا الرامى إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع واعادة صياغة الوعى من خلال المؤلفات الخالدة لرواد ورموز النغم العربى.