صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة كتاب "شرح التوراة" تأليف رابي صموئيل بن حفني جاؤون، المعروف أيضًا بصموئيل بن حفني الكاهن، والمختصر اسمه بالحروف الأولى "ر ش ب ح"، وترجمة سعيد عطية علي مطاوع وسهير سيد أحمد دويني، ومراجعة أحمد محمود عطوة هويدي، في إصدار يمثل إضافة علمية ومعرفية مهمة إلى المكتبة العربية، ويقدم للقارئ والباحث أحد أبرز مصادر التفسير التوراتي في العصور الوسطى، بعد نقله إلى العربية.

ويعد "شرح التوراة" أحد أهم المصادر التفسيرية لأسفار التوراة في القرون الوسطى، إذ يمثل امتدادًا عقلانيًا لمنهج الربي سعديا الفيومي، ويقوم على منهج تفسيري راسخ يستند إلى التحليل اللغوي والدلالي؛ حيث اعتمد مؤلفه على وضع قوانين معجمية ومبادئ في النحو والبلاغة، مستمدة ومقتبسة بشكل مباشر من علوم وتفاسير المسلمين، ومن بينها استخدام تقسيمات البيان، والحقيقة والمجاز، والمحكم والمتشابه.

ويتناول الكتاب نصوص التوراة بأسلوب يقوم على الشرح والإسهاب واستعراض المسائل، مع عقد المقارنات بين العهد القديم والتلمود، كما يدخل في بعض المواضع في مناقشات فقهية وقضائية متأثرة بأدب القضاء الإسلامي، بما يكشف عن مساحة التفاعل المعرفي بين البيئات والثقافات في تلك الحقبة، ويمنح العمل أهمية خاصة في دراسة تاريخ الأفكار وتداخل المناهج العلمية واللغوية بين الحضارات.

كما يركز التفسير على نفي التجسيد الإلهي ورفض عدد من المعتقدات الخرافية، مثل السحر والتنجيم والعرافة والأشباح، مستندًا إلى المنطق والعقل، ومبينًا أن المعجزات الخارقة للعادة لا تقع إلا على أيدي الأنبياء، وهو ما يكشف عن حضور واضح للمنهج العقلي في قراءة النصوص وتفسيرها.

وتتضاعف القيمة العلمية للكتاب لما يقدمه للباحثين في مجالات العهد القديم، ودراسات حوار الأديان والحضارات، وتاريخ المستويات اللغوية للعربية في العصر الوسيط، فضلًا عما يكشف عنه من تفاعل عميق بين مناهج التفسير واللغة والبلاغة والقضاء في التراثين الإسلامي واليهودي.