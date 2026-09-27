زراعة عين شمس تحصد المركز الثالث بقمة الابتكار الجامعي «University Innovation Summit 2026»

حققت كلية الزراعة بجامعة عين شمس المركز الثالث في النسخة الأولى من قمة الابتكار الجامعي (University Innovation Summit) 2026، عن مشروع تخرج بعنوان «الاستفادة من شرش اللبن المتحلل اللاكتوز إنزيميًا في إنتاج شيربت وظيفي عالي القيمة الغذائية»، والذي قدمه فريق بحثي من قسم علوم الأغذية بالكلية، في إنجاز يعكس تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على توظيف البحث العلمي والابتكار في تقديم حلول تطبيقية تخدم المجتمع.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ولاء عبد الغني، عميد كلية الزراعة، في إطار دعم الجامعة المستمر لأبنائها، وحرصها على تشجيع الابتكار والإبداع والتميز الطلابي، وتوفير بيئة محفزة لتحويل الأفكار والمشروعات الطلابية إلى تطبيقات واقعية تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل.

كما أعرب عميد الكلية عن خالص التهاني والتقدير للفريق البحثي بقيادة الدكتورة عزة فرحات، والدكتورة نعمة سعيد، وحسام الرحماني، وآية إسماعيل، ولأبنائه الطلاب أعضاء الفريق: "بسام عادل، وفؤاد سيد، ومصطفى صبحي، ورجب محمد، وشمس محمود، ونورهان محمد، ومريم طارق، ومنة معوض"؛ تقديرًا لتمثيلهم المشرف لقسم علوم الأغذية والكلية وتحقيق هذا الإنجاز.

وجاءت مشاركة الفريق ضمن فعاليات النسخة الأولى من قمة الابتكار الجامعي 2026، التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالشراكة مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال «GIE» مصر.

وشهدت القمة، مشاركة أكثر من 1000 مشارك، و100 مشروع من 30 جامعة و24 مدرسة، يمثلون ثمانية تحالفات تقنية متخصصة، وذلك في إطار منظومة التحالفات التقنية التي تدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال برنامج «مشروعي بدايتي».

وتضمنت فعاليات القمة تحكيمًا نهائيًا للمشروعات وفق معايير التميز التقني وجودة الأفكار وابتكارها، بجانب حلقات نقاش متخصصة ومعرض للمشروعات أتاح للطلاب والخريجين عرض ابتكاراتهم وحلولهم التكنولوجية أمام نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأكدت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، اعتزازها بهذا الإنجاز الذي يجسد قدرة أبنائها على توظيف المعرفة والبحث العلمي والابتكار في تقديم حلول تطبيقية ذات قيمة مضافة، وربط مشروعات التخرج باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

واختتمت الكلية، تهنئتها للفريق البحثي والطلاب، متمنيةً لهم مزيدًا من النجاح والتميز والابتكار، ومواصلة تحقيق الإنجازات التي ترفع اسم جامعة عين شمس وكلية الزراعة في مختلف المحافل العلمية والابتكارية.