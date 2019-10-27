إيران تعرب عن أسفها العميق للأحداث الأخيرة في العراق

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أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عن أسف بلاده العميق للأحداث الأخيرة في العراق.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن موسوي القول الليلة الماضية إن الجمهورية الإسلامية "تدعم مطالب ورغبات الشعب العراقي المؤكد عليها بوضوح في بيانات وتصريحات المرجعية الدينية، وكذلك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأعرب المتحدث عن ثقة إيران بأن "الحكومة والشعب العراقي يمكنهما التغلب على المشاكل والمبادرة إلى إعمار العراق في ظل التلاحم والتضامن".

وشدد على أن إيران "كانت على الدوام داعمة للحكومة والشعب العراقي".

يأتي هذا وسط تقارير عن تورط عناصر من منظمة "بدر" المدعومة من إيران في قتل عدد من المحتجين في مدينة الحلة العراقية.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أعلنت الليلة الماضية أن حصيلة التظاهرات التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل 63 وإصابة 2592 من المتظاهرين والقوات الأمنية.