محافظ أسيوط يشهد الندوة التثقيفية «أكتوبر بين الماضي والمستقبل» بالمكتبة العامة

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم الأحد، الندوة التثقيفية تحت عنوان "أكتوبر بين الماضي والمستقبل" والتي نظمتها المكتبة العامة التابعة لديوان عام المحافظة بالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط.

وبدأت الندوة بالسلام الجمهوري ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة ثم كلمات الحضور.

وأعلن محافظ أسيوط عن تطوير المكتبة العامة للمحافظة وتزويدها بالعشرات من الكتب والدوريات الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة لتصبح منارة علمية للباحثين عن المعرفة، مشيدًا بالدروس المستفادة من انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي نستمد منها روح الانتصار والأمل للسعى لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" وتنمية الصعيد والتوسع في المشروعات التنموية بالقرى والمراكز موجهًا تحية اعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة والتي ستظل تضحياتهم وبطولاتهم خالدة على مر العصور.

بينما استعرض الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بعض الدروس المستفادة من حرب أكتوبر المجيدة والتي أظهرت مدى تعاون الدول العربية مع مصر ووقوفهم صفًا واحدًا ضد المحتل الغاشم، مؤكدًا على ضرورة توحيد الصف لمواجهة التحديات واستكمال مسيرة البناء والعطاء في ظل الاستقرار والأمن الذى تنعم بهما مصر، مؤكدًا على رسالة الإسلام الوسطية السمحة والدعوة إلى التعاون ونبذ العنف وحث الشباب على العمل والبناء للنهوض بوطننا الغالي مصر ومواجهة الفكر المتطرف والأفكار الهدامة.

وأكد القس عاموث كاهن بمطرانية أسيوط نائبًا عن الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل وسليم والبداري، خلال كلمته على الثورة التنموية التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مناشدًا جموع الشعب المصري بالوقوف خلف قياداته السياسية من القوات المسلحة والشرطة ومساندتهم في حربها ضد الإرهاب الذي يستهدف بلدنا مصر، منوهًا بأن الحرب ضد الإرهاب تعد امتدادًا لحرب أكتوبر المجيدة ويجب على الشعب مساندة القوات المسلحة للنصر، مشيرًا إلى دور المؤسسات الدينية في خلق جيل ذو فكر واع.

وتحدث رأفت رمزي ممثل جمعية المحاربين القدماء عن بعض الذكريات التي عاصرها خلال حرب أكتوبر عام 73 وبعض الدروس المستفادة منها.

وفى ختام الندوة ألقى الأديب مدثر الخياط مدير بيت الأدب المركزي بفرع ثقافة أسيوط قصيدة شعرية ثم فقرات غنائية وأناشيد لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط بقيادة المايسترو حسام حسني.