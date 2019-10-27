حقوق الإنسان العراقية تدعو إلى الحفاظ على سلمية المظاهرات

دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية علي البياتي اليوم الأحد إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية الممتلكات.

وقال البياتي ، في بيان صحفي اليوم ، إن "الأيام الماضية أثبتت عدم جدية استخدام العنف لايقاف المظاهرات ، وأن العنف يولد عنفا مقابلا ، كرد فعل في ظل التعامل مع جماهير غاضبة وذات خلفية عشائرية ولا تخاف أبداً بسبب الفترات الطويلة من الارهاب و العنف الذي تعرضت له".

ودعا إلى "العمل على زيادة التعاون بين العناصر الأمنية والمتظاهرين من أجل الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية الممتلكات العامة وتحريك الوسائل الاعلامية والتواصل الاجتماعي من أجل التوجيه والتشجيع على ذلك".

وطالب البياتي بإجراء"حوار مستمر ومكثف بين الحكومة وممثلي التظاهرات وضرورة إيجاد جسر بينهما من الفعاليات والتشكيلات المستقلة من منظمات المجتمع المدني ونقابات وموسسات دينية وثقافية وإعلامية من أجل تعزيز اواصر هذا الحوار ومراقبته".

كما طالب بتفعيل "الجهد الاستخباري والأمن الوطني لكشف كل من يحاول الاعتداء على المتظاهرين أو الممتلكات العامة أو الخاصة وعزلهم بشكل سريع عن المتظاهرين وفضحهم أمام الإعلام وتوجيه المؤسسات الحكومية لمساعدة المتظاهرين والتواجد معهم سواء مؤسسات النقل أو الصحة وحتى المواكب الحسينية من أجل دعم توفير الطعام والماء من أجل كسر حاجز فقدان الثقة بين المواطن والحكومة أو الدولة".

وكانت شوارع بغداد شهدت خروج آلاف من طلبة المدارس بمختلف مراحلها الدراسية والجامعات الحكومية في مظاهرات غير مسبوقة طافت الشوارع لدعم مطالب المتظاهرين واستنكار عمليات استهداف المتظاهرين.

وحمل المتظاهرون أعلام العراق وحقائبهم الدراسية وهم يهتفون بشعارات تدعو لإسقاط الحكومة العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تحيط العجلات العسكرية مسيرة المتظاهرين.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مئات المتظاهرين في بغداد والمحافظات بدأوا بالتوافد من جديد إلى ساحات التظاهر، فيما عززت الحكومة العراقية إجراءاتها الأمنية بإضافة قوات مكافحة الارهاب لحماية المنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة.