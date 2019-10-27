زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة شينجيانج الصينية دون تسجيل خسائر

أعلنت سلطات منطقة "شينجيانج" الويجورية - ذاتية الحكم - شمال غربي الصين، عدم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية حتى الآن جراء زلزال ضرب محافظة "أوتشتوربان" بولاية "أكسو" بالمنطقة اليوم الأحد، بلغت قوته 5 درجات على مقياس "ريختر".

وذكرت السلطات - في بيان اليوم - أن سكان محافظة "أوتشتوربان" شعروا بهزات قوية خلال الزلزال، وأنه تم تفعيل "الاستجابة للطوارئ" فيما توجه مسؤولون محليون لتقييم تأثير الزلزال.

وفي سياق متصل، أفاد مركز شبكات الزلازل الصيني بأن مركز الزلزال يقع على بعد 34 كيلومترا من محافظة "أوتشتوربان" و778 كيلومترا من "أورومتشي" عاصمة المنطقة.