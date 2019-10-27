مجلة نيوزويك: قوات عمليات خاصة أمريكية قتلت أبو بكر البغدادي في إدلب السورية

رجل ملتح في هيئة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي يتحدث في صورة من لقطة فيديو التقطت من مقطع مصور في 29 أبريل 2019. صورة من تلفزيون رويترز.

ذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الجيش الأمريكي نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، مساء أمس السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.

ونقلت المجلة عن المسؤول الأميركي أنه اطلع على نتائج العملية، مشيرا إلى قتال قصير وقع عندما دخلت القوات الأمريكية للمجمع الذي اختبئ داخله أبو بكر البغدادي.

وذكر موقع شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، قتل في غارة أمريكية شمال غرب سوريا، مساء أمس السبت.

وقال مصدر آخر مطلع على ما جرى لـ«سي إن إن»، إن البغدادي على ما يبدو فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.

ووفقا لمصادر، ساعدت وكالة الاستخبارات الأمريكية في تحديد مكان البغدادي.

وكشفت مجلة "نيوزويك" نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي أن أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، قتل في غارة جوية شنها الجيش الأمريكي مساء السبت في سوريا.

وأضافت المجلة أن ترامب وافق على تنفيذ المهمة قبل حوالي أسبوع من حدوثها، وذلك بعد تقارير كشفت مساء السبت عن تحليق مروحيات عسكرية أمريكية فوق محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وقال مسؤول كبير في البنتاجون مطلع على العملية إن البغدادي كان هدفًا لعملية سرية للغاية في آخر معقل للإسلاميين في سوريا.

وقال مسؤول بالجيش الأمريكي أطلع على نتائج العملية لمجلة نيوزويك إن البغدادي قتل في الغارة.

وأبلغ البنتاجون البيت الأبيض بأنهم "يثقون بشدة" في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل هو البغدادي، لكن السلطات ما زالت تتحقق من ذلك.

ونفذ فريق من قيادة العمليات الخاصة المشتركة عملية على مستوى عال يوم السبت بعد تلقي معلومات استخباراتية.

وكان الموقع يخضع للمراقبة منذ بعض الوقت.

وقال مسؤول كبير في البنتاجون مطلع على العملية إن البغدادي كان هدفًا لعملية سرية للغاية في آخر معقل للإسلاميين في سوريا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد غرد في وقت سابق من يوم السبت عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا: "حدث شيء كبير جدًا!" دون تقديم تفاصيل أخرى.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي يوم الأحد (السبت بالتوقيت المحلي) إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء ”ببيان مهم“ في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).

ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى.

ويتعرض ترامب للضغط بسبب تحقيق مساءلة يقوده الديمقراطيون ويواجه انتقادات شديدة بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.