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اليوم.. الحكم في اتهام 271 شخصا بقضية حسم ولواء الثورة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:49 ص

تصدر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في محاكمة 271 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/2 ولواء الثورة".

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين بقضية "حسم 2"اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.


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