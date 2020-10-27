موريتانيا تعلن وفاة مهاجرين اثنين وتوقيف العشرات غرب نواكشوط

أدت مصادر رسمية في موريتانيا اليوم الثلاثاء بوفاة مهاجرين اثنين وتوقيف العشرات، كانوا على متن زورق خشبي متجه إلى جزر الكناري الإسبانية.

وقالت المصادر إن الزورق تعطل ليلة أمس قبالة سواحل مدينة " الشامي"، غرب العاصمة الموريتانية نواكشوط، مشيرة إلى أن اثنين من المهاجرين غير الشرعيين، توفيا جراء نقص المياه والمؤن على متن الزورق بعدما قضوا عدة أيام في عرض البحر في محاولات للإبحار باتجاه جزر الكناري.

وأكدت المصادر أن الزورق كان على متنه 161 مهاجرًا غير قانوني من جنسيات أفريقية مختلفة لكن أغلبهم من السنغال .

ونقلت السلطات الموريتانية بقية الركاب إلى مدينة الشامي حيث باشرت فرق تابعة للهلال الأحمر الموريتاني تقديم المساعدات الأولية لهم قبل ترحيلهم إلى بلدانهم، بعد اكتمال التحقيق معهم من قبل الشرطة.

وشهدت جزر الكناري مؤخرا أكبر معدلات وصول للمهاجرين غير الشرعيين قادمين من سواحل غرب افريقيا، اجتاز بعضهم السواحل الموريتانية للووصول إلى الجزر الإسبانية.