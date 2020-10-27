وزراء خارجية اليونان وقبرص وإسرائيل يستنكرون التصرفات الاستفزازية التركية

استنكر وزراء خارجية اليونان وقبرص وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، الإجراءات التركية الاستفزازية في منطقة شرق البحر المتوسط.



وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس -في تصريحات أوردتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية عقب اجتماعه مع نظيريه القبرصي نيكوس خريستودوليديس والإسرائيلي جابي أشكينازي- "للأسف نعقد اجتماعنا تحت وطأة الإجراءات غير القانونية الجديدة من جانب تركيا".



واتهم دندياس أنقرة بأنها تحاول تدمير أي احتمال لإجراء حوار بناء من خلال التواجد بشكل غير القانوني في مناطق داخل الجرف القاري اليوناني لإجراء عمليات مسح زلزالية غير قانونية، أو القيام بتصرفات استفزازية مثل زيارة نائب الرئيس التركي لمنطقة فاروشا التي احتلتها تركيا في الجزيرة القبرصية.



واجتمع الوزراء الثلاثة في العاصمة اليونانية أثينا لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتعاون الثلاثي في مجال الطاقة، وأشادوا خلال الاجتماع بالشراكة بين الدول الثلاث واتفقوا على توسيعها لتشمل دولا أخرى في المنطقة.



وقال وزير الخارجية اليوناني إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أشادا بهذه الشراكة وأعربا عن دعمهما لها، مضيفا: "قوة هذه الشراكة تكمن في تأسيسها على مبادئ القانون الدولي، ونحن نخلق جغرافيا جديدة للتفاهم تتجاوز الصور النمطية القديمة، والتي تعيد تشكيل خريطة منطقتنا".