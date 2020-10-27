الحكومة العراقية: أمام الشباب فرصة لتنظيم أنفسهم والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة

صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد ملا طلال، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إخلاء ساحة التحرير هو خيار يعود للمعتصمين والمتظاهرين داخل ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات وهو حق دستوري.



وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية للصحفيين "إن الحكومة العراقية تثمن عاليا الروح لدى المتظاهرين وهم يحيون الذكرى السنوية الأولى للمظاهرات وما تحقق من نتائج تحسب للحراك الشعبي والوعي الكبير لتنسيقيات الحراك الشعبي التي قامت برفع خيمهم من ساحة التحرير".



وأضاف "أمام الشباب العراقي فرصة لتنظيم أنفسهم سياسيا للانخراط في العمل السياسي والمشاركة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة".



وذكر "أن هناك وعي لدى تنسيقيات المظاهرات في رفع خيم الاعتصام بعد إحساس شباب المظاهرات الواعي من أن هناك أطراف تريد تشويه أهداف وروح المظاهرات لأن ساحة التحرير وساحات التظاهر في المحافظات هي للتعبير عن الرأي وليس مهاجمة القوات الأمنية".



وقال ملا طلال "حان الوقت أمام شباب المظاهرات لقطف ثمار الحراك الشعبي والاستعداد للدخول في الإنتخابات البرلمانية المقبلة".



وأضاف "إذا ما قرر شباب المظاهرات ترك ساحات التظاهر فإن الحكومة ستعيد الحياة إلى جميع الساحات وإعادة الرونق لها".



وأوضح "أن الحكومة العراقية قادرة على تعزيز الأمن وحماية المتظاهرين المكفول دستوريا وقد أشرف رئيس الحكومة بإدارة العملية الأمنية في ساحات التظاهر عبر شاشات كبيرة في مبني قيادة العمليات المشتركة".



وأكد المتحدث العراقي أن إنطلاق المظاهرات العراقية في عامها الثاني "أثبت أن الشباب العراقي مصر على تغيير الواقع وتعديل النظام السياسي ونجح بفرض إرادته وأسقط حكومة كانت مسؤولة عن مقتل 520 متظاهرا وأجبرت البرلمان على أصدار قانون جديد للانتخابات البرلمانية المبكرة ".