وزير ألماني يتوقع وصول عدد المصابين بكورونا إلى 20 ألف مصاب في اليوم نهاية الأسبوع الجاري

صرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بأنه يتوقع وصول عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في اليوم الواحد إلى 20 ألف إصابة في نهاية الأسبوع الجاري.

وقال ألتماير اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر يوم الاقتصاد الألماني-الفرنسي: "نحن نتعامل مع زيادة مضاعفة"، لافتا إلى أن عدد الإصابات الجديدة يزيد في ألمانيا كل يوم بنسبة 75ر70 بالمئة مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه.

وأوضح الوزير الألماني قائلا: "ويعني ذلك: من المحتمل أن يكون لدينا في نهاية هذا الأسبوع 20 ألف إصابة جديدة في اليوم".

وأشار ألتماير إلى أن ذلك يعد عددا لم يكن ممكنا تصوره على الإطلاق قبل ثلاثة أسابيع، لافتا أيضا إلى ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في فرنسا، وشدد على التعاون الوثيق مع فرنسا.

وأعلن معهد "ربورت كوخ" الألماني في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11409 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون يوم واحد.

يذكر أن عدد الإصابات بكورونا يوم الثلاثاء الماضي كان يبلغ 6868 حالة إصابة، أي أنه زاد بمعدل الضعف تقريبا خلال أسبوع واحد.

وبلغ عدد الإصابات اليومية في ألمانيا رقما قياسيا جديدا يوم السبت الماضي بتسجيل 14714 حالة إصابة في يوم واحد، كما تجاوز إجمالي عدد الوفيات للمرة الأولى عدد 10 آلاف شخص في العطلة الأسبوعية السابقة.

وسوف تتشاور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات وكذلك عدد من الوزراء الاتحاديين غدا الأربعاء في مؤتمر عبر الفيديو بشأن الوضع الحالي والإجراء القادم في ظل الوضع المحتدم حاليا بسبب وباء كورونا.