ارتفعت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم، منذ ظهور الوباء وحتى اليوم الثلاثاء، إلى 244 مليونًا و388 ألفًا و558 إصابة، و4 ملايين و961 ألفًا و595 حالة وفاة، وفق آخر إحصاءات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

وفيما يلي آخر التحديثات بشأن حالات الإصابة والوفيات الجديدة المعلنة خلال الساعات الأخيرة في عدد من دول العالم.

في هولندا، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 20 حالة وفاة، و5 آلاف و791 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، في ارتفاع ملحوظ عن الأعداد المسجلة أمس، ليزداد إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد إلى 18 ألفًا و340 حالة، ويصل عدد الإصابات إلى مليونين و93 ألفًا و606 إصابات.

وفي البرازيل، سجل المجلس الوطني لأمانات الصحة 442 حالة وفاة، و13 ألفًا و424 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد إلى 606 آلاف و246 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 21 مليونًا و748 ألفًا و984 إصابة.

وسجّلت وزارة الصحة الكولومبية 34 حالة وفاة، وألف و428 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد حتى اليوم إلى 127 ألفًا و133 حالة، ويصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و994 ألفًا و14 إصابة.

كما سجلت السلطات الصحية في الأرجنتين 15 حالة وفاة، وألف و415 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي المسجلة هناك منذ بداية الأزمة وحتى اليوم 115 ألفًا و866 حالة، ويبلغ إجمالي الإصابات 5 ملايين و283 ألف إصابة.

ورصدت وزارة الصحة في تشيلي 6 وفيات، وألف و201 إصابة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد 37 ألفًا و691 حالة، ويبلغ إجمالي الإصابات التراكمي مليون و684 ألفًا و608 إصابات.

وأبلغت السلطات الصحية في السلفادور عن 11 حالة وفاة، و277 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 3 آلاف و586 حالة، ويبلغ إجمالي الإصابات 112 ألفًا و290 إصابة.



