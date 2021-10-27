قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن حالة الطوارئ أمر تمت مداولته على مدى سنوات خدمته كوزير للخارجية المصرية، لافتًا إلى أن الحالة فُرضت خشية من الإرهاب والجماعات الإرهابية والتهريب والمخدرات.

وأضاف أبو الغيط، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن إلغاء حالة الطوارئ تعكس الثقة بأن المجتمع ليس في حالة التوتر الموجود بها، ووجود حالة هدوء واستقرار، وأن الإرهاب لا يحتاج في مقاومته لإجراءات طوارئ أو تخرج عن الإطار الطبيعي للعملية القانونية.

ووصف قرار إلغاء حالة الطوارئ بأنه «أمر طيب»، متابعًا: «رغم أنه دائمًا أتمسك بالحذر لأن الإرهاب والإرهابيين وجماعات الرفض تستغل مناخات محددة داخل الدول للقيام بعملياتها».

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، قائلا: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».