 السيسي: بعض الأطراف الإقليمية تحاول انتهاك السيادة السورية وإجراء تغييرات ديمغرافية - بوابة الشروق
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السيسي: بعض الأطراف الإقليمية تحاول انتهاك السيادة السورية وإجراء تغييرات ديمغرافية

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 12:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 12:16 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ لقاءه مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، شهد بحث ملف الأزمة السورية، حيث تجدد مصر دعمها لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سلمية على أساس إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وشدّد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني بقصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، على رفض محاولات بعض الأطراف الإقليمية التي تسعى لفرض الأمر الواقع سواء عبر انتهاك السيادة السورية أو إجراء تغييرات ديمغرافية قسرية هناك.

وأوضح الرئيس أن المباحثات شهدت التأكيد على حرص مصر على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقبلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصتها القدس الشرقية.

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