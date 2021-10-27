الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة السودان في كل أنشطته

قرر الاتحاد الإفريقي، تعليق مشاركة السودان في كل الأنشطة الخاصة به.

جاء ذلك حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل لها، ظهر اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، بيانا مشتركا بشأن أحداث السودان أكدت فيه أنها ستواصل الاعتراف بعبد الله حمدوك وحكومته كقادة دستوريين، مع التأكيد ضرورة إجراء حوار شامل في البلاد بوصفه السبيل لحل الأزمة.

وأصدرت البيان بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم بدعم من سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال البيان: "نواصل الاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية. من الأهمية أن يقوم السفراء المقيمون في الخرطوم بأن يكونوا قادرين على التواصل مع رئيس الوزراء.. لذلك نطلب بشكل عاجل أن نتمكن من مقابلة رئيس الوزراء".

وجدد البيان الغربي التأكيد على الدعوات الدولية للعودة الفورية إلى خارطة الطريق من أجل التحول الديمقراطي في السودان، على النحو المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام.