 السيسي: تجمعنا علاقات تعاون وتنسيق مستمر مع رومانيا في مختلف المحافل الدولية - بوابة الشروق
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السيسي: تجمعنا علاقات تعاون وتنسيق مستمر مع رومانيا في مختلف المحافل الدولية

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 12:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 12:20 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ لقاءه مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، تضمن التأكيد على أهمية علاقات التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين في مختلف الأطر والمحافل الدولية والإقليمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني بقصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، أن هذه العلاقات تنطلق من المبادئ الثابتة والمشتركة القائمة على احترام القانون الدولي وتطبيق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعظيم الاستفادة من ثروات المنطقة بما يخدم شعوب المنطقة.

وعبّر الرئيس عن تقدير مصر للدور الروماني المتوازن والبناء سواء على المستوى الإقليمي بمنطقة البلقان أو باعتبارها عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

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