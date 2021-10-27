ثروة إيلون ماسك تقترب من 300 مليار دولار

اقتربت ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك -الذي يحتل المركز الأول كأغنى أثرياء العالم- من 300 مليار دولار.

ووفقًا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإن ماسك -الذي يحتل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"- أضاف لثروته في يوم واحد هو أول أمس الاثنين 36 مليار دولار بعد أن قفزت قيمة أسهم شركته بنسبة 7ر12% بعد إعلان شركة "هيرتز" لتأجير السيارات طلبها 100 ألف سيارة لبناء أسطولها من السيارات الكهربائية من إنتاج شركة "تيسلا" بحلول نهاية عام 2022.

وتُعد هذه هي أضخم ثروة في يوم واحد، حسب مؤشر "بلومبرج" للأثرياء، حيث بلغت إجمالي ثروته 289 مليار دولار، بما يجعله أعلى بـ100 مليار دولار من جيف بيزوس مالك شركة "أمازون"، والبالغة ثروته 193 مليار دولار، وكان سابقًا في صدارة قائمة أثرياء العالم.