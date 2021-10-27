محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بشبرا الخيمة ويشدد على إزالة الإشغالات

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة منظومة القمامة والإشغالات والتعديات بشوارع مدينة شبرا الخيمة.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء مدينة شبرا الخيمة، وتفعيل منظومة الجمع السكني من المنازل لمنع ظهور القمامة بالشوارع.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد منطقة محيط قصر محمد علي وشارع المنتزه خلف قصر محمد علي، لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي، موجها بدهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي تزامنًا مع أعمال تطوير القصر.

كما وجه المحافظ بمتابعة أعمال الصيانة للطريق ودهان البلدورات بالجزيرة الوسطى، والاهتمام بالأشجار والزراعات التي زرعتها المحافظة ضمن أعمال التجميل بالمنطقة المحيطة بالقصر.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق ترعة الإسماعيلية بطول 10 كم2 بدءً من كوبري المظلات، ومستشفى الناس، وحتى الطريق الدائري، حيث تجري الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال التطوير للحد من الكثافات المرورية في هذه المنطقة التي تربط بين محافظتي القليوبية والقاهرة.

كما استمع إلى شرح من مهندسي الموقع عن موقف تنفيذ المشروع والتي وصلت نسبة تنفيذه إلى 70%، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر.

واستكمل المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال النظافة، ورفع القمامة بعدد من شوارع حي شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك باستخدام معدات المدينة، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بمدينة شبرا الخيمة، مشيرًا إلى زيادة عدد المعدات وسرعة الانتهاء من رفع تلك التراكمات.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات، وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع تراكمات الإزالة أولاً بأول للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.