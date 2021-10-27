ولي عهد أبو ظبي وملك البحرين يبحثان عددا من الموضوعات والقضايا الخليجية والإقليمية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ـ في مجلسه في قصر البحر ــ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، يرافقه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك البحريني للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأربعاء، رحب ولي عهد أبو ظبي بملك البحرين، وتبادلا الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة والتي تقوم على أواصر متينة من الأخوة ووحدة المصير والتعاون المشترك لما فيه خير البلدين ومصالحهما المتبادلة، متمنيين للبلدين دوام التقدم والازدهار.

كما نقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الملك حمد بن عيسى، تحيات أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وخالص أمنياته له بالصحة والسعادة وللمملكة وشعبها الشقيق دوام الخير والرفعة.

وأكد الطرفان على متانة الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، معربين عن اعتزازهما بما يجمعهما من أواصر القربى والأخوة والتعاون على جميع المستويات، كما بحثا عددا من الموضوعات والقضايا الخليجية والإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.