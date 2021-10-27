رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتعزيز العلاقات مع الآسيان

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بتعزيز تعاون اليابان مع رابطة دول جنوب شرق آسيا لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وقال كيشيدا في مستهل قمة الآسيان الافتراضية، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء: "هذه المرة، بصفتي رئيسا للوزراء، سأعمل عن كثب مع الآسيان وأعزز بقوة الجهود نحو تحقيق حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضاف أن اليابان ستعمل بثبات على تعزيز التعاون من أجل آفاق الآسيان حول مبادرة المحيطين الهندي والهادئ والتي تهدف إلى الحفاظ على السلام والحرية والازدهار في المنطقة وتشترك في نفس قيم رؤية اليابان لحرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبما أن عام 2023 يصادف الذكرى الخمسين للصداقة والتعاون بين الآسيان واليابان، قال كيشيدا إن اليابان تخطط لعقد قمة خاصة في ذلك الوقت للارتقاء بالعلاقة بينهما إلى "مرحلة جديدة".

ويعد الاجتماع الذي تستضيفه بروناي ويعقد تقريبًا وسط وباء الفيروس التاجي، المناسبة الأولى لكيشيدا للمشاركة في اجتماع الآسيان بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري، ليحل محل يوشيهيدي سوجا.