وزيرة المالية البولندية: التضخم سوف يتراجع في نهاية العام المقبل

قالت وزيرة المالية البولندية ماجدالينا رزيكوفسكا، إن معدل التضخم سوف يبقي "مرتفعا، وربما يتخطي" نسبة التضخم السنوية التي تم تسجيلها في سبتمبر الماضي وبلغت 17.2%، خلال معظم العام المقبل، قبل أن يتباطأ بحلول نهاية العام المقبل.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الوزيرة القول "بداية العام عادة ما تكون نقطة تحول، عندما ترتفع بعض الاسعار، لذلك ربما يرتفع معدل التضخم بنسبة طفيفة، مع ذلك، رفع معدل الفائدة وإجراءات البنك المركزي البولندي تجدي نفعا".



وأضافت: "لذلك ربما نستمر في تسجيل معدل تضخم مرتفع في بداية العام، من المرجح خلال العام المقبل بأكمله، في حين بحلول نهاية العام، سوف نشهد تراجع التضخم".