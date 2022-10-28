حسام زكي: القمة العربية ستدعم قمة المناخ المرتقبة بشرم الشيخ

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه تم الانتهاء من مناقشة معظم المشاريع والقرارات الخاصة بالبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة العربية بالجزائر، في ختام اجتماعات المندوبين الدائمين وكبار المسئولين اليوم الخميس.

وأضاف زكي -في تصريحات صحفية- أنه تم رفع عدد من المشروعات إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري، بعد غد السبت، للنظر بها، على أن تكون مشاريع القرارات جاهزة لعرضها على القادة العرب في اجتماعات القمة والمقرر لها يوم الأول من نوفمبر والتي تستمر لمدة يومين، مشيرا إلى أن بعض هذه المشاريع تحتاج إلى مزيد من المناقشات للتوافق بشأنها من قبل وزراء الخارجية العرب.

وعن الأزمة الليبية، أوضح الأمين العام المساعد، أنه عقدت حوارات مطولة بشأن الأزمة الليبية، مؤكدا عدم وجود اختلافات بين القرار وسابقه باجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في سبتمبر الماضي، مبينا أن بعض الدول طرحت أفكارا بشأن ذات القرار، جرى التوافق عليها في الاجتماعات.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أوضح السفير حسام زكي أن هناك مشروع قرار عن الأزمة السورية أمام القمة.

وعن التدخلات التركية، قال السفير حسام زكي إن هذا البند تم رفعه إلى وزراء الخارجية لمناقشتة لعدم حسمه من قبل المندوبين الدائمين.

وعن التدخلات الإيرانية قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن هناك بندًا دائمًا على مشروع جدول أعمال القمة بشأن خطورة التدخلات الإيرانية على الدول العربية والأمن القومي العربي، وهناك مشروع بشأن هذا الموضوع ورفعه إلى وزراء الخارجية ، موضحًا أن هذا المشروع يقترب من القرارات التي تصدر من الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وردًا على سؤال بشأن مستوى تمثيل القادة للقمة، قال السفير حسام زكي إنه تم إبلاغ الدولة المضيفة بأن مستوى الحضور سيكون طيبا، مشيرا إلى أن الوضع الطبيعي فيما يتعلق بمستوى التمثيل هو أمر سيادي لكل دولة، مضيفا "ما علمناه أن المشاركة العربية في القمة ستكون واسعة ".

وردًا على سؤال بشأن مشروع قرار حول سد النهضة، قال السفير حسام زكي إنه يوجد مشروع تمت مناقشته حول هذا الموضوع مقدم من السودان ومصر وتم إقراره، رغم وجود بعض المقترحات التي رفعت إلى وزراء الخارجية العرب، وستتم مناقشة هذا البند من قبل وزراء الخارجية.

وحول كيفية تناول القمة العربية لقمة المناخ التي تستضيفها مصر، قال السفير حسام زكي، إن هناك مشروع قرار بشأن دعم قمة المناخ cop27 المرتقبة في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أنه تم طرح الاستراتيجية العربية لتحقيق الأمن الغذائي خلال اجتماعات المندوبين الدائمين، على أن يتم استكمالها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري غدا الجمعة، موضحا أنه كان هناك طلبات من بعض الدول بشأن هذه الاستراتيجية سيتم عرضها.