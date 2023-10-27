قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي يروج أن العملية التي يشنها حاليا في قطاع غزة (والتي تتضمن قصفا غير مسبوق) ليست العملية البرية المخطط لها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، مساء الجمعة، أن الاحتلال يحاول حماية نفسه من الفشل المتوقع على الأرض.



وتابع: «كما وصلنا من المقاومة في الداخل، فإن العملية تُجرى من ناحيتين، في شمال قطاع غزة وتحديدا في بيت حانون، وفي المنطقة الوسطى».



وأشار إلى أن المقاومين يتصدون لهذا التقدم من قِبل الآليات العسكرية الإسرائيلية، موضحا أن القصف المتواصل يهدف إلى الضغط على الحاضنة الشعبية.



ولفت إلى أن هذه الساعات قاسية على قطاع غزة، لكنه تابع: «مع بدء خيوط الفجر في التشكُّل وبزوغ الشمس سيكتشف العالم أي ملحمة وأي بطولة سطّرها الشعب الفلسطيني».



ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.



وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.



في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.