قالت مديرية الأمن العام في الأردن، إن عناصرها تعاملوا مع عدد من الأشخاص توجهوا لمنطقة الرابية وعملوا على إثارة الشغب وإشعال النيران.

جاء ذلك في وقت أظهرت لقطات على الإنترنت، لاحتشاد مئات الأردنيين وهم يتظاهرون قرب السفارة الإسرائيلية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

https://x.com/TVManar1/status/1718010241193824263?

بالفيديو | تظاهرات حاشدة بمحيط السفارة الإسرائيلية في #الأردن pic.twitter.com/agBGUvWe3k — قناة المنار (@TVManar1) October 27, 2023

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وأضافت مديرية الأمن العام، في بيان، أنه لا يمكن التهاون مع تلك الأفعال وسيتم التعامل معهم وفق أحكام القانون، فيما جرى ضبط عدد منهم، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وأشارت إلى أنه يتم تتبع ناشري فيديوهات حرضوا على رجال الأمن واتهموهم بإشعال النيران بأحد المنازل وهو عار من الصحة، إذ أن مجموعة من مثيري الشغب أشعلوا الأشجار في محيط المنزل وامتدت الى فناء المنزل الخارجي وتم التعامل معهم بالقوة المناسبة وفتح الطريق أمام سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق الذي لم ينتج عنه سوى أضرار مادية فقط.

ونوه بأن كل ما ينشر حول تسبب قنابل الغاز بإشعال الحريق هو عار من الصحة، وأن تلك القنابل علميا وعمليا لا يمكن أن تتسبب بإشعال الحريق.

وكان نحو ألف شخص قد تجمعوا في الساحة المقابلة للمسجد الكالوتي، الذي يبعد مئات الأمتار عن مقر السفارة الإسرائيلية تزامنا مع العدوان على غزة الذي يشهد أعنف لياليه.

ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.