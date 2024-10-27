تيك توك تعتزم السماح بعرض محتوى ستيم لجميع المستخدمين

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي وعرض الفيديوهات القصيرة تيك توك اعتزامها السماح لجميع المستخدمين الكبار في الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا بشكل افتراضي برؤية محتوى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ستيم)، في حين كان يتم عرض هذا المحتوى بشكل افتراضي للمستخدمين الأقل من 18 عاما فقط.

وقالت شبكة التواصل الاجتماعي الصينية إن توسيع نطاق هذه الخاصية سيجعل من السهل على جميع المستخدمين العثور على المحتوى التعليمي على المنصة.

ورغم أن هذا المحتوى سيكون متاحا لكل المستخدمين في هذه الدول، يمكن للمستخدم وقف عرضه من خلال الدخول إلى إعدادات المنصة وتصفح قسم "تفضيلات المتحوى".

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تيك توك أطلقت محتوى ستيم في البداية ردا على انتقادات من جانب أعضاء في البرلمانات وجماعات حقوقية تتهم المنصة بنشر محتوى ضار بالمراهقين واستخدام أساليب إدمانية لجعل المستخدمين يستخدمون المنصة لأطول فترة ممكنة.

واستخدمت شركة تيك توك المملوكة لمجموعة بايت دانس الصينية العملاقة للتكنولوجيا إطلاق المحتوى العلمي لمواجهة الادعاءات بأن المنصة ضارة بالمستخدمين الصغار. وتحدث شو شيو الرئيس التنفيذي عن هذا المحتوى أثناء إدلائه بشهادتين أمام جلستي استماع منفصلتين في الكونجرس الأمريكي في مارس 2023 ويناير الماضي.

ورغم ذلك تواجه تيك توك انتقادات بدعوى أنها تضر بالصحة العقلية للمستخدمين بغض النظر عما إذا كان المستخدم صغيرا أم كبيرا. وربما لجأت الشركة لتوفير المحتوى العلمي للكبار أيضا كشكل من أشكال التصدي لمثل هذه الانتقادات.

وتقول الشركة إن محتوى ستيم يتيح مساحة للتعلم المشترك والإلهام والإثراء العلمي. وبتوفير هذ المحتوى للمستخدمين، تسعى تيك توك إلى تسويق نفسها كمكان للتعلم أيضا وليس للترفيه فقط.