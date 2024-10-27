انطلاق التصويت في الانتخابات العامة في اليابان

انطلق التصويت في الانتخابات العامة في جميع أنحاء اليابان اليوم الأحد، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الجديد شيجيرو إيشيبا للحصول على تفويض جديد وسط تدقيق متزايد بشأن تعامل الحزب الحاكم مع الأموال السياسية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الحزب الليبرالي الديمقراطي، مع شريكه في الائتلاف، حزب كوميتو، يهدفان إلى الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس النواب المؤلف من 465 عضوا، لكن استطلاعات وسائل الإعلام تشير إلى أنهم يواجهون تحديات.

وفي أول انتخابات عامة منذ 2021، يدلي كل ناخب بصوتين — واحد لاختيار مرشح الدائرة الانتخابية الفردية والآخر لاختيار حزب للتمثيل النسبي. ومن المتوقع أن تظهر النتائج النهائية للانتخابات بحلول صباح يوم غد الاثنين.

ويتنافس حوالي 1300 مرشح على 465 مقعدا موزعين على 289 في الدوائر الفردية و176 من خلال التمثيل النسبي.

وكان إيشيبا قد قام بحل المجلس النواب في 9 أكتوبر، بعد ثمانية أيام فقط من توليه منصبه، متعهدا باستعادة ثقة الشعب في السياسة والمضي قدما في مبادرات سياسية رئيسية.