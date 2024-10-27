منتخب التمثيل المسرحي بجامعة عين شمس يصل طنجة المغربية للمشاركة بالدورة 17 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي

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يشارك منتخب التمثيل المسرحي للجامعة بالدورة ال١٧ للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بمدينة طنجة بالمملكة المغربية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

جاءت المشاركة في الافتتاح والذي تم بالمركز الثقافي احمد بكماخ بمدينة طنجة بحضور كل من كاتب ولاية طنجة تطوان الحسيمة ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المغربي والاستاذ الدكتور رئيس جامعة عبد الملك السعدي وتشارك في هذه الدورة كل من ارمينيا وفرنسا والكاميرون والمغرب وتونس وعمان ومصر.

ويقدم منتخب جامعة عين شمس العرض المسرحي "حدث صدفة في مكان ما" عن مسرحية قضية انواف تأليف ماروشا بيلاتا اعداد وتنفيذ الاخراج احمد الجوهري سينوغرافيا محمد زكي واخراج خالد مانشي يقدم العرض على مسرح بيكيت يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أكتوبر الجاري.



وصل وفد جامعة عين شمس برئاسة الدكتور حاتم ربيع وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث الخميس الماضي

حيث بدء الاعداد والتجهيز للمشاركة بالمهرجان بإشراف عام لقطاع التعليم والطلاب الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط الفني.