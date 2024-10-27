محافظ البحيرة تتفقد سيارات متنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، قافلة السيارات المتنقلة أمام مبنى ديوان عام المحافظة، والمحملة ببيض المائدة المقرر أن تُباع بسعر 150 جنيهًا للكرتونة، وإنتاج محطة الزهراء لإنتاج بيض المائدة بمنطقة جبارس بإيتاي البارود، بحضور كامل غانم مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي.

وخلال تفقدها للسيارات، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، حرص محافظة البحيرة، توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، من خلال إطلاق قوافل غذائية تقدم منتجات عالية الجودة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأشارت إلى خطة المحافظة للتوسع في إطلاق المزيد من القوافل الغذائية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"؛ لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وأوضحت عازر، أنه من المقرر إطلاق قافلة غذائية أوسع وأشمل خلال الأيام المقبلة، ستضم مختلف السلع الغذائية الأساسية؛ بهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار تناسب الجميع.