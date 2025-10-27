دمياط: تعليمات حازمة بمنع الهواتف أثناء امتحانات صفوف النقل



تابع ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، سير امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل، وذلك خلال جولة ميدانية مكثفة بعدد من مدارس إدارة دمياط الجديدة التعليمية، لمتابعة انتظام اللجان وتطبيق التعليمات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد «عمارة» في بيان له اليوم، على أهمية الانضباط وتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في مناخ هادئ ومستقر، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات داخل اللجان.

وأوضح وكيل الوزارة أن جولته شملت عدداً من المدارس، من بينها مدرسة نور المعارف الثانوية المشتركة، ومدرسة معاذ بن جبل للتعليم الأساسي، حيث تفقد عن كثب امتحانات مادة اللغة الإنجليزية والتاريخ للمرحلة الثانوية، ومادتي الرياضيات والتربية الدينية للمرحلة الإعدادية.

وخلال جولته، أجرى «عمارة» حواراً مباشراً مع الطلاب والطالبات داخل اللجان، واستمع إلى آرائهم حول وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومدى شمولها لأجزاء المقررات التي تمت دراستها خلال الشهر، مؤكداً أن هذه الامتحانات تهدف إلى قياس مستوى التحصيل الدراسي بشكل دوري ودقيق.

كما وجّه وكيل الوزارة تعليمات حازمة بمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان نهائياً، وتوفير الهدوء والانضباط الكامل، إلى جانب متابعة تطبيق جميع التعليمات الوزارية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.