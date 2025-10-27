عمال بوينج يرفضون عرضا جديدا لزيادة الأجور ويواصلون الإضراب في سانت لويس

رفض عمال مصانع شركة بوينج في مدينة سانت لويس عرضًا جديدًا لعقد مدته خمس سنوات يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 24% في المتوسط، ما أدى إلى تمديد الإضراب المستمر منذ ثلاثة أشهر، والذي تسبب في اضطراب كبير في مركز التصنيع العسكري الرئيسي للشركة.

وكان قادة اتحاد عمال الميكانيكا والطيران – المنطقة 837 – قد رفضوا في البداية طرح العرض للتصويت، واصفين إياه بأنه "مهين"، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

ولكنهم تراجعوا لاحقًا وعرضوا المقترح على الأعضاء دون تقديم توصية بشأن كيفية تصويتهم عليه.

وتواجه بوينج سلسلة تحديات خلال السنوات الأخيرة. ويكافح قطاع الصناعات العسكرية في ظل تأخر تسليم الطائرات والمنتجات المتعاقد عليها وزيادة التكاليف في بعض المشروعات الجديدة بما يصل إلى مليارات الدولارات بما في ذلك تحويل طائرتين بوينج 747 إلى طائرات رئاسية جديدة.