حزب مستقبل وطن ببني سويف يواصل مؤتمراته لدعم مرشحيه بانتخابات مجلس النواب في الفشن

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، مساء اليوم الاثنين، مؤتمراتها الاتتخابية، لدعم مرشحي القائمة الوطنية ومرشحي تحالف الأحزاب، بانتخابات مجلس النواب 2025، بعقد لقاء جماهيري بمركز الفشن جنوب المحافظة، وسط حشد لافت من الكوادر التنظيمية والمواطنين.

شهد المؤتمر حضور النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر: الدكتورة منى عبدالله، الدكتورة هبة عبد العظيم، والدكتور محمد سيد جنيدي أمين حزب الشعب الجمهوري، وأية الفيومي حزب الجبهة الوطنية، ومرشحي الفردي عن حزب مستقبل وطن، طه الناظر وعبد الله مبروك، وهشام سليم مرشح حزب حماة الوطن وأعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة ومركز الفشن والوحدات الحزبية.

يأتي المؤتمر ضمن سلسلة فعاليات ومؤتمرات جماهيرية ينظمها الحزب في مختلف مراكز ومدن وقري المحافظة، في إطار خطته لدعم مرشحي القائمة الوطنية وفردي التحالف والتواصل المباشر مع المواطنين.

وفي سياق آخر، عقد النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، اجتماعًا موسعًا بغرفة عمليات الحزب لمتابعة استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025، بحضور عدد من أعضاء هيئة مكتب الأمانة ومرشحي الحزب على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية.

وأكد النائب حسام العمدة خلال الاجتماع، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود الميدانية والتواصل، تنفيذًا لتوجيهات الأمانة العامة المركزية للحزب، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية والقواعد التي حددها الحزب لخوض الانتخابات.

وتناول الاجتماع خطة التحرك خلال الفترة المقبلة، وآليات التنسيق بين غرف العمليات الفرعية في المراكز وغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية وضمان حسن الأداء التنظيمي للحزب في مختلف الدوائر.

وخلال الاجتماع، أعرب مرشحو الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025 عن ثقتهم الكبيرة في اختيارات قيادات الحزب، ووجّهوا الشكر لهم على هذه الثقة الغالية، مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن الظن، وسيبذلون أقصى جهودهم لتحقيق النجاح وتمثيل الحزب بالشكل اللائق تحت قبة البرلمان.