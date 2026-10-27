يستضيف بيت السناري ندوة بعنوان "فاروق شوشة في ذكراه العاشرة"، والتي تنظمها نقابة المعلمين بالتعاون مع الشئون الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر البيت الأثري بالسيدة زينب بالقاهرة.

وتقام الندوة بحضور عدد من أفراد عائلة الشاعر الكبير فاروق شوشة، إلى جانب عدد من رموز مجمع اللغة العربية، ولفيف من الإعلاميين والأدباء والشعراء.

وتدور فعاليات الندوة حول الشاعر الكبير فاروق شوشة، وتستعرض مسيرته الأدبية والثقافية وإسهاماته البارزة في الحياة الأدبية المصرية، إلى جانب استحضار جوانب من تجربته الإبداعية وما تركه من أثر في الثقافة واللغة والشعر.

وتأتي الندوة في إطار حرص بيت السناري ونقابة المعلمين والمجلس الأعلى للثقافة على الاحتفاء بالرموز الأدبية والثقافية المصرية، وتخليد سيرتهم وإسهاماتهم في إثراء الحياة الثقافية، وتسليط الضوء على مسيرتهم الإبداعية والفكرية.

ويعد فاروق شوشة (1936 - 2016) أحد أبرز حراس اللغة العربية والمدافعين عنها في العصر الحديث، حيث كرَس حياته لتقريبها إلى قلوب الجماهير برقي وأصالة من خلال برنامجه الإذاعي الشهير "لغتنا الجميلة"، وتلفزيونيا عبر "أمسية ثقافية"، إلى جانب توليه مناصب قيادية بارزة كرئاسته للإذاعة المصرية وأمانته العامة لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، متوجا مسيرته الحافلة بالإبداع الشعري والفطنة الثقافية بنيل جائزة النيل في الآداب.