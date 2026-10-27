محافظ الوادي الجديد توجه بسرعة تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة الناضورة للتعليم الأساسي بالخارجة

تفقدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة الناضورة للتعليم الأساسي الجديدة بمدينة الخارجة؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، والوقوف على سير العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد، يرافقها حامد محمد، القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر، مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وجهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، والمهندسة أسماء بصيط، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، وعبد الرحمن عبد اللطيف، مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضحت المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، الاطلاع على نسب التنفيذ التي بلغت 65% من الأعمال التي تشمل إنشاء مبنى على مساحة 3900 متر مربع، يضم 11 فصلًا دراسيًا وسورًا ولاند سكيب، بتكلفة إجمالية قدرها 20.2 مليون جنيه، مشيرة إلى سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية خلال 3 أشهر، لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة لأبناء المنطقة، والمساهمة في تخفيف الكثافات الطلابية وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة.

وفي سياق متصل، تفقدت محافظ الوادي الجديد، بدء أعمال رصف طريق أرض النور بمدينة الخارجة، وازدواج الطريق الممتد من مدرسة النور حتى مسجد فجر الإسلام، بطول 1200 متر طولي وعرض 20 مترًا؛ بما يسهم في رفع كفاءة الطريق وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتيسير حركة المواطنين.

ووجهت المحافظ، بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، والبدء في طرح مشروع رصف طريق السبط البحري ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، على أن تشمل المرحلة الأولى المسار الممتد من مدرسة 6 أكتوبر حتى مدرسة السبط البحري، وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة، دعمًا لجهود تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.