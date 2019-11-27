سبورتينج لشبونة يصدم كبار أوروبا ويجدد عقد برونو فرنانديز

وجه نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي ضربة قوية للأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب برونو فرنانديز حيث أعلن تجديد عقده.

وكان اللاعب البرتغالي قد أثار تنافس كبار أندية أوروبا خلال موسم الانتقالات الصيفي الماضي وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وارتبط برونو فرنانديز بخطوة الرحيل عن سبورتينج لشبونة، في فترة الانتقالات الصيفية، ولكن تلك الصفقة لم تتم في النهاية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن التكهنات حول مستقبل برونو فرنانديز لم تتوقف حيث ذكرت تقارير صحفية أن الأندية الراغبة في ضمه تنوي تجديد اهتمامها به في العام المقبل.

ولكن سبورتينج لشبونة وضع حدًا لتلك التكهنات حيث أعلن توقيع برونو فرنانديز على عقد جديد.

ولم تتغير مدة انتهاء عقد برونو فرنانديز حيث سينتهي في عام 2023، مثلما كان سينتهي العقد السابق، ولكن ما تغير هو قيمة الشرط الجزائي.

وقررت إدارة سبورتينج لشبونة رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 100 مليون يورو.