بوليفيا تعين أول سفير لدى الولايات المتحدة منذ 11 عاما

أعلنت وزارة الخارجية البوليفية أن الحكومة المؤقتة في البلاد عيّنت أول سفير لبوليفيا لدى الولايات المتحدة منذ 11 عاما.

وذكرت الوزارة في تغريدة عبر تويتر أن وزيرة الخارجية كارين لونجاريك عيّنت أوسكار سيرات كويلار، الممثل الدائم السابق وسفير بوليفيا لدى الأمم المتحدة، سفيرا لدى واشنطن.

وقُطعت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وبوليفيا في سبتمبر 2008 بطرد السفير الأمريكي في لاباز فيليب جولدبرج ، والسفير البوليفي في واشنطن جوستافو جوزمان.

وطردت حكومة الرئيس البوليفي آنذاك إيفو موراليس جولدبرج بدعوى دعم المعارضة.

وجاء الإعلان بعد أقل من أسبوعين من إعلان السيناتور جينين أنيز نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد بعد أن استقال الرئيس اليساري موراليس وذهب إلى المنفى في المكسيك بعد أسابيع من احتجاجات وأعمال الشغب ضد تزوير مزعوم في الانتخابات البوليفية التي أجريت في أكتوبر الماضي.