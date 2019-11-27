سفير مصر بموريتانيا يستقبل بعثة المصري

استقبل أحمد رشاد سلامة ، سفير مصر بموريتانيا ، بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الموريتانيا نواكشوط ، كلا من ياسر عزت ، مدرب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، وعلي طه، مطور الأداء بالفريق، وذلك بحضور عمرو كُريم قنصل مصر العام بموريتانيا.

ومن جانبه أكد السفير جاهزية السفارة المصرية لاستقبال بعثة النادي المصري التي تصل إلى نواكشوط مساء غدٍ، الأربعاء، استعدادًا لمباراته أمام نظيره فريق نواذيبو بطل موريتانيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة نواكشوط .

وشدد السفير، على التنسيق التام مع مسئولي الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، وكذلك مسئولو نادي نواذيبو والجهات المعنية هناك، وذلك لإتمام ترتيبات استقبال البعثة والتنقلات وملاعب التدريبات.