دينا الشربيني: الأدوار النسائية في السينما المصرية تراجعت لحساب الرجال

أعربت الفنانة دينا الشربيني، عن رغبتها في العمل مع الفنان كريم عبد العزيز مرة أخرى، قائلة: «أنا عايزة أمثل مع كريم عبد العزيز تاني.. ممثل فظيع».

وأشادت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، بأخلاق الفنان كريم عبد العزيز وتعاونه مع زملائه في التصوير، قائلة: «كريم بيساعد كل الناس حواليه في اللوكيشن... وإيجابي جدًا في تعامله مع الجميع».

ودعت «الشربيني» إلى تغيير النظرة النمطية للأدوار النسائية في السينما، مطالبة بكتابة المزيد من أدوار البطولة النسائية.

وأوضحت أن الجيل الحالي من الممثلات لا يمنح نفس الفرص التي كان يحصل عليها الجيل السابق على غرار الفنانات يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي.

وأشارت إلى أن الأدوار النسائية في السينما المصرية تراجعت تظل لحساب الرجل، معقبة: «السينما أصبحت أكثر للرجل وأدوار الممثلة صحيح بتكون مهمة لكن تحت دور الرجل».