دينا الشربيني تكشف عن التحضير لجزء ثالث من مسلسل كامل العدد

تحدثت الفنانة دينا الشربيني، عن دورها في شخصية «ليلى» بمسلسل كامل العدد، مشيرة إلى أن المسلسل يرسل رسالة مفادها أن طلاق المرأة ليس نهاية العالم.
وشددت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، أن المرأة المطلقة تستحق الحب والسعادة مثل أي امرأة أخرى، قائلة: «مش معنى أن ست اتطلقت مرتين أو ثلاثة أن حياتها انتهت؛ بالعكس ممكن تكون البداية لسه جاية في الطريق، وربنا شايل لها حاجة كويسة».
ووصفت شخصية «ليلى» في المسلسل بأنها نموذج للمرأة التي تقدم أولادها على حياتها الشخصية، وتبحث عن رجل يعاملها وأولادها باحترام، متابعة: «ليلى كانت حريصة إزاي الزوج الجديد هيعامل أولادها كانت نقطة أولادها قبل حياتها الشخصية، وقدرت تختار راجل معاملته مع أولادها كانت أحسن من والدهم».
وكشفت «الشربيني» عن تخطيط فريق العمل لجزء ثالث من مسلسل «كامل العدد»، مؤكدة أنها تثق في قدرة الكاتبة رنا أبو الريش مع يسر طاهر، على تناول مواضيع جديدة لم يتم التطرق إليها بعد في المسلسل.