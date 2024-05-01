دينا الشربيني تكشف عن التحضير لجزء ثالث من مسلسل كامل العدد

تحدثت الفنانة دينا الشربيني، عن دورها في شخصية «ليلى» بمسلسل كامل العدد، مشيرة إلى أن ‏المسلسل يرسل رسالة مفادها أن طلاق المرأة ليس نهاية العالم.‏

وشددت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ ‎‎«ON E» ‎مساء الثلاثاء، أن المرأة المطلقة تستحق الحب والسعادة مثل أي امرأة أخرى، قائلة: ‏‏«مش معنى أن ست اتطلقت مرتين أو ثلاثة أن حياتها انتهت؛ بالعكس ممكن تكون البداية لسه ‏جاية في الطريق، وربنا شايل لها حاجة كويسة». ‏

ووصفت شخصية «ليلى» في المسلسل بأنها نموذج للمرأة التي تقدم أولادها على حياتها ‏الشخصية، وتبحث عن رجل يعاملها وأولادها باحترام، متابعة: «ليلى كانت حريصة إزاي الزوج ‏الجديد هيعامل أولادها كانت نقطة أولادها قبل حياتها الشخصية، وقدرت تختار راجل معاملته مع ‏أولادها كانت أحسن من والدهم». ‏

وكشفت «الشربيني» عن تخطيط فريق العمل لجزء ثالث من مسلسل «كامل العدد»، مؤكدة أنها ‏تثق في قدرة الكاتبة رنا أبو الريش مع يسر طاهر، على تناول مواضيع جديدة لم يتم التطرق إليها ‏بعد في المسلسل‎.