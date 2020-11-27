ضبط شخص أنشأ شركة استثمار زراعي للنصب على المواطنين بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بالفيوم لقيامه بإنشاء شركة استثمار زراعي واستصلاح أراضي "بدون ترخيص"، كائنة بمحافظة الجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت التحريات قيام المتهم بالاستيلاء على أموالهم عن طريق الإعلان على وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية والمطبوعات الدعائية عن ملكية الشركة المشار إليها لقطع أراضى بالعديد من المحافظات؛ لإقامة مشاريع استثمارية عليها وعرضها للبيع بأسعار زهيدة، وتمكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياه .

كما جرى العثور بمقر الشركة على (كميات من المطبوعات الدعائية للشركة – عقود بيع وتخصيص أراضى – دفاتر "استمارات حجز شقق - إيصالات استلام نقدية" – مبلغ مالى– جهاز لاب توب)، كما أمكن التوصل ل4 مواطنين من ضحاياه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.