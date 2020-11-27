3 مليارات جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة والسخنة

كشفت مصلحة الجمارك عن تحصيل 3.59 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك بحسب بيان وزارة المالية اليوم.

ووفقا للبيانات، استعرض محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وتلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 10 آلاف و356 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الدخيلة» برئاسة الأستاذ السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة وجمارك «السخنة» بإشراف الأستاذ أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس ، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول»، خلال شهر أكتوبر الماضي.

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، بلغت 659.875 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو 2.661 مليار جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و63 بيانًا جمركيًا خلال شهر أكتوبر الماضي، معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والمنسوجات، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس»، بقيمة إجمالية بلغت 2.284 مليار جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 6.436 ملايين جنيه.