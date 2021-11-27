أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أنها بصدد رفع توصية بمنع السفر إلى جنوب أفريقيا ودول سجلت إصابات بسلالة متحور فيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون"، وفيما أكدت أنها لم تسجل إصابة بها في العراق حتى الآن بالسلالة الجديدة،مشيرة إلى أن المتحور الجديد سريع الانتشار.

وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الامير وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سلالة أوميكرون الجديدة توصف بأنها الأخطر من قبل الخبراء ومنظمة الصحة العالمية اعتبرتها مقلقة، لأن التحورات التي اكتشفت فيها تحمل طفرات جديدة بسلالات كورونا، وصلت لـ (32) طفرة في (سبايك بروتين) المسؤول عن الحاق الضرر بجسم الإنسان المصاب".

وأضاف، أنه "بسبب هذا التطور يتوقع أن يتغير شكل المتحور، لذلك قد يصعب على اللقاحات أن تكتشفه، وأيضاً خطورته الأساسية تكمن في أن الإصابات في الأماكن المصابة إزدادت بنسبة عشرة أضعاف بسبب متحور أوميكرون لأن انتقال العدوى سريع جدا".

وأشار الى أن "المتحور الجديد وما سبقه من متحورات تصيب الجميع، ونحن الآن بانتظار نتائج التقارير الصحية، هل المتحور الجديد هو الأخطر على الإنسان والأشد ضراوة وهذا الامر سيتضح خلال الأيام القادمة".

وأشار إلى أن "شركات انتاج اللقاحات تقيم دراسات لتعلم مدى فاعليتها مع المتحور الجديد الذي أصاب اشخاصا ملقحين أيضاً، لأنها قد تعيد النظر باللقاحات في حال ثبتت قلة فاعليتها وربما بعد أسبوعين او ثلاثة تتضح الصورة".

ولفت إلى أن "مختبر وزارة الصحة لمراقبة المتحورات سيحلل نتائج فحوصات القادمين للعراق والحالات الخطرة"، مؤكدا انه "حالياً لم تكتشف أية حالة من سلالة أوميكرون في العراق ولم نسجل أية اصابة وهي اكتشفت في جنوب أفريقيا وبعض الدول الغربية"وأن "وزارة الصحة العراقية ستوصي بطلب منع السفر لجنوب أفريقيا والدول التي سجلت فيها

إصابات ومن بينها الأفريقية".