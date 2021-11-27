وزير التنمية المحلية يبحث حصول مصر على الأخشاب من الكاميرون وتصديرها أثاثا

الوفد الكاميروني: تعزيز التعاون مع مصر لفتح سوق لتجارة الأثاث والأخشاب في غرب أفريقيا عبر الكاميرون

بحث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع وفد كاميروني، تبادل وجهات النظر حول التعاون بين مصدرين الأخشاب من الكاميرون وصناع الأخشاب في مصر، وحاجة مصر للحصول على الأخشاب من الكاميرون، وتصدير الأثاث إلى الجانب الكاميروني.

وضم الوفد كل من بيكولا ديديه ممثل رؤساء المحافظين بالكاميرون، وإيدو موفيلي المستشار التجاري ونائب السفير الكاميروني بالقاهرة وعثمان زورمبا سكرتير أول بسفارة الكاميرون بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد شعراوى، عمق العلاقات بين مصر والكاميرون والتي تعود بجذورها لسنوات طويلة عبر التاريخ، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتعزيز آفاق التعاون بصورة أكبر مع دول القارة الأفريقية في كل المجالات بصورة عامة والكاميرون بصورة خاصة بما يعود بالنفع على شعوب وأبناء القارة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية والميزات التنافسية المتوفرة في أفريقيا من جانب الدول الأفريقية وبعضها البعض، ولاسيما في ظل سعي دول أخرى للاستفادة من هذه الثروات الطبيعية الأفريقية والتعاون لخلق فرص صناعية وموارد اقتصادية كبيرة لتحسين الأحوال المعيشية لشعوب القارة.

وأكد الاهتمام الذى يوليه الرئيس السيسى لصناعة الأثاث خاصة مع إنشاء مدينة دمياط للأثاث لتصبح مركز متكامل ومتخصص في صناعة الأثاث وفق أرقي التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، لتلبية احتياج السوق المحلي وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافى الإفريقى والعربي.

ومن جهته، قال بيكولا ديدية، إن هناك رغبة من الجانب الكاميروني في تعزيز التعاون مع مصر لفتح سوق لتجارة الأثاث والأخشاب في غرب أفريقيا عبر الكاميرون، موجها الدعوة إلى وزارة التنمية المحلية ووفد مصري لزيارة الكاميرون للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي للاستثمار والتنمية خلال الفترة من 3-5 ديسمبر 2021 في مدينة ياوندي العاصمة الكاميرونية.

وأوضح أنها فرصة لعقد لقاءات مع المصدرين العاملين في مجال الأخشاب في الكاميرون وعمل زيارات ميدانية للمحافظات الشهيرة بمناطق الغابات ، ولاسيما وأن هناك 14 مليون هكتار من الغابات الشجرية في الكاميرون، يتركز أغلبها في إقليم جنوب شرق البلاد.

وأضاف ممثل رؤساء المحافظين بالكاميرون، أن سياسة اللامركزية، التي تتبعها الكاميرون، تمنح المحافظين الحق للدخول في مناقشات مباشرة مع المستثمرين ورجال الأعمال مع وجود رعاية من الدولة، مشيراً إلى إمكانية بحث فرص استثمار في مجالات أخرى مثل التصنيع الغذائي والزراعي والمناجم والإنتاج الحيوانى.

وذكر الوفد الكاميرونى، أن هناك 600 نوع من الأخشاب في الكاميرون، منها 9 أنواع هي الأفضل للتصدير، حيث تقوم الكاميرون بتصدير 300 ألف طن من الأخشاب نصفها يذهب إلى الصين، علاوة على أن السنغال هي أكثر الدول الأفريقية استيرادا للأخشاب من الكاميرون، معربا عن فخره باهتمام مصر بنفس الأمر.

ولفت الوفد الكاميرونى إلى وجود الاتحاد الفيدرالي لمنتجي الأخشاب في الكاميرون، وهي مؤسسة تابعة للقطاع الخاص وتضم في عضويتها 58 اتحادا فرعيا، وتعمل وفقا للقواعد التابعة لوزارة الغابات والبيئة، وبالتالي، من الممكن عمل تواصل بين رجال الأعمال المصريين وهذا الاتحاد، الذي يقوم يتولى بعض أعضائه العمل في مجال الأخشاب.