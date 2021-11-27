قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تحور «أوميكرون» كورونا ظهر في جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية والباحثين على المستوى العالمي أو على مستوى مصر يبحثون الإجابة عن 3 أسئلة بشأن المتحور الجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن المراكز البحثية تدرس مدى تأثير المتحور الجديد على سرعة الانتشار، وتأثيره المرضي، ومقاومته للقاحات، مؤكدًا أن الأمر يبحث طوال الوقت بكل جهد على مستوى مراكز الأبحاث المصرية واللجان العلمية المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على محورين الآن، الأول الحفاظ على الوضع الصحي الآمن، والثاني رفع درجة الاستعداد والتنبؤ في المنافذ البرية والبحرية والجوية في الحجر الصحي وتدقيق الإجراءات الدخول إلى مصر وخاصة من الدول التي ثبت وجود إصابات للمتحور فيها.

ولفت إلى قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بوقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا، مضيفًا أن اجتماع اللجنة المشتركة العلمية بين وزارتي الصحة والتعليم العالي استهدف دراسة كل ما يتعلق بهذا الشأن، واستمرار انعقاد اللجنة بشكل دائم للإجابة على تلك الأسئلة.

وتسود حالة من الرعب على مستوى العالم أجمع، بعد ظهور متحور جديد من فيروس كورونا «سلالة أوميكرون»، وسط تقارير تتحدث عن خطورة هائلة لهذا المتحور الذي ظهر في عدة دول بينها جنوب إفريقيا وبتسوانا وهونج كونج وبلجيكا.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا.

وصرّح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنّ هذه الخطوة جاءت ذلك بناء على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي أطلق عليه «أوميكرون»، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.