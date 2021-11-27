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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 666768 حالة

د ب أ
نشر في: السبت 27 نوفمبر 2021 - 10:51 م | آخر تحديث: السبت 27 نوفمبر 2021 - 10:51 م

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في لبنان حتى اليوم السبت إلى 666 ألفا و768 حالة، بعد تسجيل 1515 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8701 بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة.

 

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، تسجيل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 1493 من بين المقيمين و22 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 666 ألفًا و768 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

 

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8701 منذ 21 فبراير من العام الماضي.


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